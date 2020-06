TUA benoemt twee nieuwe medewerkers

Aan de Theologische Universiteit Apeldoorn (TUA) van de Christelijke Gereformeerde Kerken zijn per 1 september twee nieuwe medewerkers benoemd: dr. G. A. van den Brink en dr. P. L. Rouwendal, beiden voor 0,2 fte.

Dat meldde de TUA vrijdag.

Dr. Van den Brink zal als wetenschappelijk medewerker leidinggeven aan de editie van de Politica Ecclesiastica van Gijsbertus Voetius en betrokken worden bij de editie van de Acta van de Synode van Dordrecht. „Hij is verder verbonden aan de Luther Heritage Foundation en de wetenschappelijke output voortkomend uit zijn werk aan de website checkluther.com behoort ook tot zijn werkzaamheden voor de TUA”, aldus de universiteit.

Van den Brink promoveerde in 2016 aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven en aan de Vrije Universiteit Amsterdam op het conflict over het antinomianisme aan het einde van de zeventiende eeuw. Hem werd onlangs om medische redenen vervroegd emeritaat verleend als predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk.

Dr. Rouwendal zal als docent methodologie een onderzoeksleerlijn ontwikkelen en een bijdrage leveren aan de verbetering van de academische vaardigheden in het kader van de uitwerking van de kwaliteitsafspraken waarvoor de TUA extra gelden van OCW heeft ontvangen, laat de universiteit weten.

Rouwendal heeft zijn promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit Utrecht en aan de VU Amsterdam, en promoveerde in 2017 op predestinatie en prediking in gereformeerd Genève. „Hij heeft ervaring met het geven van onderwijs en het opzetten van een methode”, aldus de TUA. Rouwendal is directeur/eigenaar van uitgeverij Brevier, als associate researcher verbonden aan de vrijgemaakte Theologische Universiteit Kampen en lid van de gereformeerde gemeente te Kampen.