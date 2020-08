Trump verliest in Jerry Falwell belangrijke steunpilaar

Stapt Jerry Falwell nu wel op als rector van de christelijke Liberty University of niet? Zelf zei hij de achterliggende dagen: Nee... Ja... Nee... Of misschien: Ja. Maar het bestuur is helder. De deur is voor hem gesloten. Tot verdriet van Falwells goede vriend Donald Trump.

Seculiere media spinnen garen bij de affaire-Falwell. Zij leggen er graag de vinger bij als ‘puriteinse’ christenen over de ethische grenzen gaan die ze zelf uitdragen. Daarvan is bij Falwell zeker sprake.

Jerry Falwell geldt in Amerika als een van de voornaamste vertegenwoordigers van de conservatieve evangelicals. Deze groep toont zich geregeld bezorgd over de libertijnse moraal waarvan vrije seksuele omgang en huwelijks ontrouw exponenten zijn. Ook Falwell sprak daarover vaak zijn zorgen uit. En op zijn universiteit hield hij vast aan zeer strikte regels voor de omgang tussen mannen en vrouwen.

Verlof

Daarom ontstond er ophef toen Falwell begin deze maand zelf een foto op Instagram plaatste waarop hij een arm om de middel van een medewerkster had geslagen, terwijl beiden de gulp van hun broek hadden opgemaakt en hun buik toonden. Falwell zou ook een glas wijn in de hand hebben; iets dat hijzelf ontkent.

Het universiteitsbestuur besloot daarop Falwell met verlof te sturen. Het gedrag van de rector stond immers haaks op de strenge ethische code van Liberty University.

Daarmee begon toen al het getouwtrek over een eventuele terugkeer van Falwell. Het bestuur wilde dat eigenlijk niet, ook omdat inmiddels wel duidelijk was dat er geen sprake was van een „betreurenswaardig incident.” Eerder was er al irritatie over de opschepperij van Falwell over zijn seksleven en over foto’s van zijn vrouw Becki in een uitdagende pose die in 2015 opdoken. Deze foto’s werden toen weggewerkt met behulp van Trumps advocaat, Michael Cohen.

Ongepast

In de discussie over een definitief vertrek kwam een gesprek dat het persbureau Reuters had met Giancarlo Granda zeer ongelegen. Het echtpaar Falwell leerde Granda kennen tijdens een verblijf in Miami Beach. Zij besloten de armlastige jonge zwemcoach financieel te steunen zodat deze zijn studie af kon maken. Na afronding daarvan werd Granda zakenpartner van de Falwells. Maar daarnaast had Becki Falwell een „ongepaste relatie” met Granda. Volgens het interview van Reuters duurde die zes jaar en was Jerry Falwell daarvan op de hoogte. Sterker, hij keek toe bij de escapades van Becki en Granda – iets dat de rector van Liberty Univerisity ontkent.

Zondag, kort voor de publicatie van Reuters, bracht Jerry Falwell zelf naar buiten dat zijn vrouw inderdaad een korte, ongepaste relatie met de zwemcoach heeft gehad. Die lag echter achter hen en Jerry had dat zijn vrouw vergeven. Dat de relatie zes had geduurd, ontkent Falwell met klem. Voor het universiteitsbestuur was echter duidelijk dat een terugkeer van Falwell totaal onmogelijk was geworden.

Trump

Voor de universiteitsgemeenschap zelf en voor haar imago is de affaire schokkend en schadelijk. Liberty University werd in 1971 opgericht door de televisiedominee Jerry Falwell sr. (1933-2007). Hij was het boegbeeld van de ”Moral Majority”, de beweging van conservatieve evangelicals die pleitte voor een moreel reveil.

Liberty University groeide in de loop der jaren uit tot de grootste christelijke universiteit van heel Amerika en telt nu 120.000 studenten. Binnen de gemeenschap gelden strikte ethische regels, zeker als het gaat om seksualiteit.

Het rumoer rond Falwell jr. raakt de hele evangeliciale beweging en zeker ook president Trump. Falwell jr. was de eerste evangelicale leider die in 2016 duidelijk zijn steun uitsprak voor de kandidatuur van Donald Trump. Hij interviewde de toen kersverse kandidaat tijdens een bijeenkomst in Sioux Falls en prees daarbij zijn sterke ethische agenda. Het contact tussen Trump en Falwell zou zijn ontstaan door toedoen van Michael Cohen, de eerder genoemde advocaat en vertrouweling van Trump.

Zegen

Na deze kennismaking trad Falwell geregeld op bij Fox News en bij conservatieve radiostations om het volk te vertellen welk een zegen het voor Amerika was dat Trump president is. Mede door het toedoen van Falwell is de evangelicale beweging grotendeels achter Trump gaan staan.

Eenmaal president ‘betaalde’ Trump Falwell royaal uit voor die steun. Hij bood hem het staatssecretariaat voor onderwijs aan, hetgeen Falwell beleefd afwees. Daarnaast reisde Trump enkele malen naar Liberty University om daar een toespraak te houden.

Voor het bestuur van Liberty University is het de vraag hoe het op passende wijze van Falwell afkomt. Het lijkt erop dat het gesteggel nu vooral gaat om geld. Welk bedrag krijgt de in opspraak geraakte rector mee als hij zijn sleutels inlevert?