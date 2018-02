Treinstel vernoemd naar Abdij Rolduc

Burgemeester Som van Kerkrade en directeur van H. van Beers van Abdij Rolduc hebben donderdag in Kerkrade een treinstel in gebruik genomen dat vernoemd is naar de ruim 900 jaar oude abdij.

Dat meldde het bisdom Roermond vrijdag.

In de trein zijn tegen de wanden en op een stuk van het plafond grote foto’s van Rolduc bevestigd. Daarop is de abdij te zien, maar ook vrijwilligers die rondleidingen verzorgen of in de wijngaard werken. Ook is er informatie over de geschiedenis en de huidige functies van Rolduc te vinden.

De trein gaat door heel Limburg rijden.

Abdij Rolduc is eigendom van het bisdom Roermond. Het voormalige kloostercomplex is het grootste rijksmonument van Nederland. In het gebouw zijn onder meer een hotel, een conferentieoord en de priesteropleiding van het bisdom Roermond gevestigd.

Tijdens een verkiezing die spoorwegmaatschappij Arriva onder reizigers had uitgeschreven, had Rolduc van het publiek verreweg de meeste stemmen gekregen. In totaal worden er veertien treinstellen van spoorwegmaatschappij Arriva naar bijzondere plekken in Limburg vernoemd.