Traditionele gemeentevisie baptisten onder druk door keuzecultuur

Veel baptistengemeenten die in ledenaantal groeien, zien amper toename van bezoekers van de zondagse diensten. De traditionele gemeentevisie van baptisten staat onder druk.

De vanzelfsprekendheid om ’s zondags de gemeente te bezoeken lijkt met name onder jongvolwassenen sterk te zijn afgenomen, zo concludeert Marijn Vlasbom op grond van het onderzoek ”Geleefd geloof en de gemeente in baptistengemeenten”. Hij publiceert de resultaten van zijn onderzoek in de bundel ”Geloven in de gemeente. De vanzelfsprekendheid voorbij”, onderdeel van de Baptisticareeks van het Baptisten Seminarium.

Het onderzoek vond plaats in de baptistengemeente Arnhem-Centrum. Andere auteurs in de bundel verkennen ontwikkelingen in de baptistische gemeentevisie.

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, draait het bij baptistische gemeenten niet zo zeer om de vraag naar de ware doop, maar om de vraag naar de ware kerk, aldus Vlasbom. Volgens de vroege baptisten rekenden christenen zich in gevestigde kerken te gemakkelijk tot de kerk omdat ze als kind gedoopt waren. Door de geloofsdoop als „voordeur van de gemeente” te laten functioneren, moesten lokale gemeenten vooral uit „echte discipelen” van Jezus bestaan.

Zodra het geleerde geloof zich losmaakt van een geleefde praktijk ontspoort geloof in een droog en statisch geheel dat ver afstaat van Jezus’ uitnodiging om naar het Evangelie te leven, aldus Vlasbom.

Veel hedendaagse baptistisch-evangelische gelovigen hechten vooral belang aan de persoonlijke relatie met Jezus, zo blijkt uit het onderzoek. Het gemeentleven lijkt zich vooral af te spelen achter de schermen. „Ze heeft een rol, maar treedt zelden of niet op de voorgrond. De gemeente vormt zo een facilitaire ondersteuning van het gelovige individu.” Vanuit een baptistische visie op de gemeente is dit een wat confronterende constatering, aldus Vlasbom. Uit zijn onderzoek blijkt verder dat een naar buiten gerichte blik zwak is. „Baptisten zijn blijkbaar nog altijd eerder naarbinnen dan naarbuiten gericht.”

Contrast

Baptistentheoloog Teun van der Leer tekent een contrast met vroeger. „Het woord gemeentebesef klinkt zelden meer en als iemand het gebruikt, begrijpen anderen dat nauwelijks, laat staan dat ze het beamen. Geloven is vooral een eigen individueel project of traject.”

Er is volgens hem een verschuiving opgetreden van godsdienst als opdracht of verplichting naar consumptie of keuze. Juist in de huidige postmoderne context is een tegengeluid van verbondenheid en verantwoordelijkheid nodig. Van der Leer bepleit een nieuwe doordenking van het begrip ”verbondsgemeente”. De kerkdienst is een exponent van tegen-cultureel gedrag dat de eigen autonomie in een doorgeschoten keuzecultuur met weinig historisch besef relativeert en onder kritiek stelt.

De bundel ziet ook de gevolgen van de toenemende invloed van een conferentiecultuur. Conferenties kunnen een rijke aanvulling zijn op het gemeenteleven, aldus Vlasbom, maar ook een bron van conflict. Radicale visies op bijvoorbeeld genezing en Israël zetten gemeenten op scherp. Gemeenschap wordt minder belangrijk. „Gecombineerd met een individuele Godsopvatting is de achterdeur van evangelische gemeenten ook vrij breed en het verloop soms hoog.”

Ds. Harm Jut (Dordrecht) constateert dat vaste kringen in gemeenten op hun retour zijn. Daarvoor in de plaats komen korte cursussen en doelgroepbijeenkomsten. Voor veel gezinnen lijkt slechts twee keer per maand kerkbezoek haalbaar te zijn. „Nieuwe mensen kiezen vaak eerder om vriend van een gemeente te worden dan lid.”