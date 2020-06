„Tot 2028 geen predikantentekort in PKN”

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) wordt tot 2028 geen predikantentekort verwacht. Dat stelde scriba (secretaris) dr. R. de Reuver vrijdagmiddag in Doorn tijdens de vergadering van de generale synode.

Uit onderzoek van het landelijk dienstencentrum van de PKN blijkt dat er tot 2028 eerder sprake is van „een relatief klein overschot van vijftig tot tachtig predikanten”, aldus de scriba.

Hij behandelde de cijfers tijdens de bespreking van de nieuwe kerkordelijke regels die gaan gelden voor tijdelijke hulpdiensten die onder meer emeritus predikanten leveren aan gemeenten. „Er klonken geluiden dat de hulp van emeriti op korte termijn zeer nodig zou zijn vanwege een tekort aan predikanten. Dat is dus niet de verwachting.” Dr. De Reuver verwees daarmee impliciet naar onder meer een bijdrage van dr. P. van den Heuvel afgelopen januari in De Waarheidsvriend, wekelijks orgaan van de Gereformeerde Bond.

Geestelijk verzorgers

De synode sprak vrijdagmiddag ook over de mogelijkheid om geestelijk verzorgers buiten instellingen werk te laten verrichten. Dr. De Reuver lichtte toe dat de burgerlijke overheid vindt dat iedere Nederlander –kerkelijk of niet– een beroep moet kunnen doen op een geestelijk verzorger. Concreet betekent dat dat geestelijk verzorgers ook bij mensen thuis moeten kunnen komen.

De overheid heeft gevraagd of de Protestantse Kerk hiervoor mensen wil zenden, die tot deze taken bekwaam en bevoegd zijn. Het Generaal College voor de Kerkorde (GCKO) en het moderamen hadden geen fundamentele bezwaren om de kerkorde op dit punt aan te passen.

De synodeleden reageerden minder eenduidig. Hoewel het kerkordelijke kader werd aangenomen, was er voor de besluiten voor de uitwerking van het beleid op dit thema geen meerderheid. In de eerste stemronde staakten de stemmen vanwege een onthouding; in de tweede ronde stemden 34 van de 57 stemgerechtigden tegen.

Tweede lezing

Dat betekent concreet dat de wijzigingen van de kerkorde nu toch op classicaal niveau kunnen worden behandeld, waarna die op termijn ter tweede lezing nogmaals besproken worden op de synodevergadering. Voor de uitwerking van het beleid moet het moderamen dus nog wel op zoek naar een andere invulling.

Het gebeurt overigens zelden dat tijdens een synodevergadering bepaalde punten van een voorstel worden aangenomen, terwijl de besluitpunten vervolgens worden weggestemd.