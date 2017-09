Torenspits Oldelamer bezwijkt onder windstoten

De zware windstoten van de afgelopen dagen hebben de torenspits van de protestantse kerk in het Friese dorp Oldelamer doen knakken. De bol met het kruis bungelt nog aan een aantal draden; de haan is er helemaal afgevallen. „Ik zag de spits live vallen.”

„Het arme beest”, reageert beheerder Berend Bakker, die het sneuvelen van de torenspits woensdag met eigen ogen aanschouwde. „’s Middags ging ik naar huis en door het onrustige weer keek ik nog even omhoog. Ik zag de spits live vallen. De haan vond ik op de grond.”

Wat de kosten zijn voor het repareren van de torenspits, weet Bakker nog niet. „Het is in elk geval een duur grapje. Gelukkig zijn we verzekerd.”

De kerk is al drie maanden dicht vanwege groot onderhoud. Zo is onder meer de buitenkant geschilderd, de binnenmuur gestuukt en het plafond gesausd. De kerkdiensten vonden in de tussentijd plaats in het dorpshuis en in een boerenschuur. Komende zaterdag viert de gemeente in het dorpshuis nog haar startzondag, om het begin van het kerkelijk jaar in te luiden. De week daarna, 24 september, vinden de zondagse vieringen weer in de kerk zelf plaats. Helaas dus zonder torenspits. „Die krijgen we er voor die tijd niet meer op.”

De toren –„een meter of dertig”– dateert uit 1869. Hij is een stuk jonger dan de kerk zelf, die in 1794 werd gebouwd. De kerk bestaat op die plek wel langer (sinds 1667), maar in 1794 is het bedehuis in zijn huidige vorm herbouwd, zoals vermeld staat op een stenen plaat op de voorgevel.