Toren voormalige hervormde kerk Ulrum in de steigers

De toren van de voormalige hervormde kerk in Ulrum, een van de kerken van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK), staat in de steigers voor groot onderhoud, meldt de SOGK.

De leibedekking van de spits wordt gerepareerd en de wijzerplaten worden opnieuw geschilderd. In de toren worden enkele houten vloeren hersteld, en ook het mechanische uurwerk wordt onder handen genomen.

Tijdens het werk werden in de spits enkele ”trotseerloodjes” uit 1776 ontdekt. Deze lapjes lood werden gebruikt om de spijkers af te dekken waarmee het lood vastgezet was, om te voorkomen dat het water via de spijkers naar binnen lekte. In de 18e eeuw werd een nieuwe spits op de middeleeuwse kerk gebouwd. De loodgieter zette destijds zijn initialen op de trotseerloodjes als een soort visitekaartje. De tekens die gevonden werden op deze trotseerloodjes uit 1776 zijn waarschijnlijk van loodgieter/leidekker Jan Diemers uit de Ebbingestraat te Groningen.

De werkzaamheden aan de toren zijn een eerste fase van nog meer werkzaamheden die de komende jaren gaan volgen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de verdere plannen voor de herbestemming van het ‘reservekerkje’ Irene dat naast de oude kerk staat. Hier moet over een aantal jaren het nieuwe museum ”Ulrum 1834” gerealiseerd worden. In Ulrum begon in 1834 de Afscheiding, nadat ds. Hendrik de Cock zich had afgescheiden van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Op de foto: een buurman fotografeerde afgelopen maand tijdens een heftig onweer een blikseminslag in de kerktoren van Ulrum. Voor zover bekend had deze geen nadelige gevolgen.