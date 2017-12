De toren van de Grote of Sint-Clemenskerk in Steenwijk heeft recent een grote opknapbeurt gehad. De burgerlijke gemeente Steenwijkerland had opdracht gegeven tot herstel van het houtwerk en het leiwerk van de torenspits. Ook is er opnieuw gevoegd en geschilderd, zo meldde de Steenwijker Courant onlangs.

De toren van de Grote Kerk dateert uit de vijftiende eeuw en is met 87 meter de hoogste kerktoren van Overijssel.

De kerk werd voor het laatst gerestaureerd in de jaren 1974-1981.