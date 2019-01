Toren Jacobskerk Winterswijk in restauratie

In Winterswijk worden dezer dagen steigers geplaatst rond de toren van de Jacobskerk. De van oorsprong middeleeuwse toren ondergaat in opdracht van de gemeente Winterswijk een restauratie.

In samenwerking met het Winterswijkse bedrijf Slotboom Steenhouwers en onderaannemers worden onder meer schade aan het natuursteen, voegwerk en de leien dakbedekking hersteld. Bureau Delfgou uit Scherpenzeel, gespecialiseerd in de restauratie van rijks- en gemeentelijke monumenten, begeleidt de werkzaamheden. De Jacobskerk, waar de protestantse gemeente Winterswijk samenkomt, is een rijksmonument. Haar geschiedenis gaat terug op het jaar 785. beeld Jan-Ruland van den Brink