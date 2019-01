Toren hervormde kerk Oostwold gerestaureerd

De toren van de hervormde kerk in het Oost-Groningse dorp Oostwold (gemeente Oldambt) is de afgelopen maanden gerestaureerd.

Dat meldde het Dagblad van het Noorden recent. De Stichting Beheer Kerkelijk Erfgoed Oostwold bracht het benodigde geld, honderdduizend euro, daarvoor bij elkaar. Het houtwerk werd waar nodig vervangen en geschilderd en de wijzerplaten en de arend van de dertig meter hoge toren zijn opnieuw verguld. Komende tijd moet de buitenkant van het kerkgebouw een opknapbeurt krijgen. Veel delen van het voegwerk en van het schilderwerk worden hersteld. Ook moet de kerk worden beschermd tegen schimmel, houtrot en vocht. Naar verwachting wordt vanaf 2021 de binnenzijde van het kerkgebouw in fasen onder handen genomen.

De kerk van Oostwold is een kruiskerk uit 1775. Het bedehuis verving een voorganger uit 1598. Het gebouw, in 1973 aangewezen als rijksmonument, is gebouwd naar het voorbeeld van de Nieuwe Kerk in de stad Groningen. Het grondplan van de kerk is een Grieks kruis. Die vorm werd bij de uitbreiding in 1882 min of meer losgelaten door slechts één arm van het kruis uit te bouwen. De kerk heeft een orgel uit 1811, gebouwd door de Duitse orgelbouwer Heinrich Hermann Freytag.