Toren Grote Kerk Breda uit de steigers

De toren van de Grote Kerk in Breda is sinds kort weer uit de steigers. Het onderste gedeelte ter hoogte van het uurwerk op de toren is gerestaureerd, deelt Marieke Wiegel mee. Wiegel is sinds 1 januari 2020 directeur van de Grote Kerk.

De restauratiewerkzaamheden aan de rest van de Grote Kerk gaan door. Dat werk is naar verwachting in 2027 klaar. Eerst is de kooromgang aan de beurt. Bij de bouw van de Grote Kerk kwam de kalksteen uit de Belgische Ardennen. Tijdens de laatste restauratie, in de jaren 30 van de vorige eeuw, is een slechte kwaliteit kalksteen gebruikt, zegt Wiegel. „Die stenen beginnen te verbrokkelen.”

De Grote Kerk heeft stenen van goede kwaliteit gekocht van een steengroeve in Portland in het Verenigd Koninkrijk. Die worden vervoerd naar een werkplaats in België, waar het bedrijf Monument ze bewerkt en gereedmaakt voor plaatsing. Ze worden daarbij door een robot gescand en vervolgens gebeeldhouwd.

Het gaat om zo’n grote hoeveelheid stenen dat er in België niet genoeg opslagruimte is. Bovendien kan de architect in verband met de coronacrisis niet naar Portland om de goede stenen uit te zoeken. Wiegel hoopt dat er haast gemaakt kan worden vanwege het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. „We willen de restauratie wel met goede stenen kunnen beëindigen.”

De Grote Kerk is ongeveer 750 jaar oud en het bekendste monument van Breda. De 97 meter hoge toren is al van ver te zien. Een onderdeel ervan wordt gevormd door de prinsenkapel, die het mausoleum is van de vroegere voorvaderen van de Nederlandse koninklijke familie, het geslacht van Nassau-Dillenberg.

De kerk is sinds 1 juni weer open voor bezoekers.