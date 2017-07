Ton voor Wycliffe Bijbelvertalers door acties op Van Lodenstein College

Leerlingen van het Van Lodenstein College (VLC) hebben het afgelopen schooljaar bijna 100.000 euro ingezameld voor Wycliffe Bijbelvertalers. Het geld gaat naar Bijbelvertaalprojecten in Congo en de verspreiding van audiobijbels, zo deelden de school en Wycliffe Bijbelvertalers maandag mee. De actie is op alle vijf locaties van het VLC –in Amersfoort, Barneveld, Ede, Hoevelaken en Kesteren– gevoerd. Het eindresultaat is 99.450 euro.

Wycliffe-directeur Bram van Grootheest en VLC-directeur W. J. de Potter noemen het waardevol dat de jongeren zich voor dit doel hebben ingezet.