Toerustingsdag jeugdleiders HHK: Meer aandacht voor jongeren gemeente nodig

Er is meer aandacht nodig voor jongeren in de kerkelijke gemeente, vindt ds. A. A. F. van de Weg. „Jongeren worden van alle kanten bestookt.”

De herstelde hervormde predikant van Abbenbroek sprak zaterdag tijdens een toerustingsdag voor jeugdleiders in zijn kerkverband. Op de bijeenkomst in De Parel te Hardinxveld-Giessendam, waar ongeveer zeventig jeugdleiders naartoe kwamen, stond het thema ”Contact? Verbinding met alle jongeren” centraal.

Ds. Van de Weg heeft zorgen over jongeren. „Ze vormen soms de sluitpost op de begroting. In het algemeen ontvangen ouderen, zeker vanuit het oogpunt van de predikant, meer aandacht en zorg dan jongeren. Bejaarden raken niet zo snel aan het dwalen, maar jongeren dwalen al snel alle kanten op. Ze worden daar in onze samenleving toe uitgenodigd en bestookt met pijlen van verstrooiing.”

Zorgwekkend noemde de predikant noemde de opkomst en „haast geruisloze integratie” van de moderne media in de levens van kerkelijke jongeren. Hij wees erop dat veel reformatorische jongeren een abonnement op Netflix hebben. „Het is een symptoom van een onderliggend probleem: verstrooiing die ons belet na te denken over onszelf. Zonder verstrooiing zouden we ons vervelen en deze verveling zou ons stimuleren naar een betrouwbaarder middel te zoeken om eraan te ontkomen.”

Het echt bereiken van jongeren is, mede door de sociale media, niet altijd even eenvoudig, aldus ds. Van de Weg. Toch ziet hij mogelijkheden. „Het is goed om als leider te beseffen dat ook de aan digitale contacten verslaafde jongere een ziel heeft met een verlangen naar wezenlijk contact. Jongeren zijn niet als solisten geschapen maar als sociale en een relationele wezens.”

Leidinggevenden moeten er volgens de hersteld hervormde predikant alle mogelijke moeite voor doen om met jongeren in contact te komen, bijvoorbeeld voorafgaand aan of na afloop van de clubavond. „Juist het napruttelen kan gelegenheid bieden tot contact van hart tot hart.”

Belangrijk vindt hij het dat jongeren vragen gaan stellen, zodat er contact ontstaat. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de leider eerst zelf vragen stelt.

Contact begint vaak met een gesprek over alledaagse dingen, zoals Jezus aan de Samaritaanse vrouw om water vroeg, aldus ds. Van de Weg. „Wezenlijk contact ontstaat alleen als er sprake is van ontmoeting. Vooroordelen worden afgelegd, de ander wordt genadig aangezien. In een wereld van vermaak en namaak snakken jongeren naar echtheid en relaties die ertoe doen. Het loket Google herdert niet, maar regeert. Leidinggevenden kunnen geen jongeren veranderen maar ze mogen wel herderen. De Heilige Geest baant wegen, trekt sporen en opent harten.”

Systematische aandacht voor jongeren was het thema van de workshop ”Jeugdpastoraat in de gemeente”, die gegeven werd door Robert Pater, sinds 2015 jeugdouderling met een bijzondere opdracht van de hersteld hervormde gemeente van Veenendaal. Hij belt alle jongeren van dertien jaar en ouder in de gemeente –in alfabetische volgorde– op voor een gesprek. Het gebeurt sporadisch dat een tiener weigert. Gesprekken met dertienjarigen duren een half uur. Met oudere jongeren praat hij een uur.

Pater voert de gesprekken alleen, in een zaal van de Brugkerk, bij een raam naar de wegkant en een tafel tussen hem en de ander in. „Dat zorgt voor wat afstand en dat praat makkelijker.”

Hij begint met concrete dingen, over school en hobby’s, om uit te komen bij een geloofsgesprek. Het werkt volgens hem beter om de vraag te stellen: „Heb je Jezus lief?”, dan te vragen naar het geloof, omdat het laatste nogal abstract is. Aan het einde van het gesprek leest hij uit de Bijbel en doet hij een gebed.

De jeugdouderling heeft een directe lijn met zijn kerkenraad en hij onderhoudt goede contacten met andere kerkelijke gemeenten in Veenendaal. Zijn gebed is: „Heere, geef me genade in de ogen van jongeren.”