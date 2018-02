Toerustingsavond Lunteren: Biddend bezig zijn met kinderevangelisatie

„Kinderevangelisatie kom je in de Bijbel niet tegen.” Dat zei evangelist Jan-Dirk Liefting tijdens de toerustingsavond donderdag in Lunteren. „De normale manier is dat het Evangelie bij de ouders komt en dat die hun kinderen onderwijzen.”

Het gebed als dragende kracht van het kinderevangelisatiewerk stond donderdag centraal bij de toerustingsavond van de interkerkelijke stichting Evangeliestek, in het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente in Lunteren

Liefting, voorzitter van de stichting Evangelisatie Sjofar, begon zijn referaat door te stellen dat het noodzakelijk is om God te kennen en in Hem te geloven. „In het gebed gaat het niet om ons, maar om Hem.” Bidden is praten met God, maar wel met eerbied en ontzag, aldus Liefting. „Gebed gaat in de eerste plaats gepaard met het vragen om vrijmoedigheid”, zo stelde de evangelist. Het brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. „Bidden is nooit vrijblijvend.”

Vertellen en toepassen

Kinderevangelisatie is een Bijbelverhaal vertellen en dat toepassen. De verteller moet bij een kind de boodschap neerleggen dat God een antwoord vraagt, stelde Liefting. „Evangelisatie is het brengen van de blijde boodschap.” Liefting stelde de aanwezigen de vraag of kinderwerkers echt willen dat kinderen Christus leren kennen. „Het kan maar zo zijn dat na een bijeenkomst van de Bijbelclub de volgende dag een boze ouder op de stoep staat, omdat zijn kind zegt dat het in de Heere Jezus wil geloven.”

Samen bidden is ontzettend belangrijk voor het evangelisatiewerk, volgens Liefting. „Jezus is aanwezig waar mensen in Zijn Naam samenkomen. Daar kan Hij grote wonderen doen.” Bidden is geen ritueel, maar wandelen met God, zo stelde Liefting. „Alle dingen die in ons hart en in onze gedachten opkomen moeten we bij de Heere Jezus brengen.”

Voor het evangelisatiewerk is het belangrijk om de achtergrond en de cultuur van kinderen te kennen, aldus Liefting. Het maakt bijvoorbeeld verschil of kinderen weinig tot niets van de Bijbel afweten of dat ze enige kennis hebben van verhalen uit de Bijbel, van bidden of van geestelijke liederen.

Liefting gaf de kinderwerkers mee om eenvoudige woorden te gebruiken in het gebed. „Niets is vervelender voor het kind als het zelf wil leren bidden maar niet begrijpt wat er gezegd moet worden.”

Serieus nemen

Kinderen die vragen hebben over gebedsverhoring moeten serieus genomen worden, aldus Liefting. „Wij kunnen God niet altijd begrijpen, wel mogen wij in Hem geloven. Niet-verhoorde gebeden van Gods kinderen staan vaak in dienst van de verspreiding van het Evangelie.”

In het gebed zijn eerbied en respect voor God belangrijk, zo benadrukte Liefting. „God is geen Sinterklaas en niet onze beste kameraad met wie we even dingen delen.”

Om te weten wat mensen aan God kunnen vragen en wat nodig is om van Hem te weten, is de Bijbel onmisbaar. Mensen kunnen niet zomaar tot God naderen, zo legde Liefting uit. „Daarom dienen wij te bidden in Jezus’ Naam, buiten Jezus is God een verterend vuur.”