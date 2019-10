Toerustingsavond GB: „Postmodern denken verlamt de kerk”

De Gereformeerde Bond moet in zijn inbreng binnen het geheel van de Protestantse Kerk wijzen op de totale gehoorzaamheid aan de Heere. „Laten we dat niet door postmodern denken veronachtzamen.”

Dat stelde drs. P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond (GB), donderdag in het Noord-Brabantse Sprang-Capelle tijdens een regionale toerustingsavond.

Vergunst sprak over het thema ”Staan in de breedte van de kerk”. Hij uitte zijn twijfel over de vraag „of we anno 2019 wel weten op welke wijze wij als gereformeerd christen onze roeping ten aanzien van de kerk vervullen.”

In de breedte van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is veel gaande, aldus Vergunst. Hij herinnerde aan de opening van het academisch jaar van de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), begin vorige maand. De rector van de PThU, prof. dr. M. M. Jansen, zei daar dat de strijd binnen de kerken over een meer of minder liberale koers of over de gebondenheid aan de confessie voorbij lijkt. Daarom zou de PThU meer moeten investeren in de samenleving. Vergunst: „Is het gesprek over het gezag van het Woord en over een leven bij de belijdenis dan achterhaald?”

Vergunst wees er ook op dat de scriba van de PKN, dr. R. de Reuver, onlangs stelde dat classispredikanten zich ten aanzien van huwelijk en relaties, homoseksualiteit en transgenders, moeten houden aan het beleid van de kerk. Ook noemde de algemeen secretaris dat in de handleiding van de PKN over de Israëlzondag 1 Samuël 24 centraal staat. Daarbij wordt aangegeven dat dit zeer waarschijnlijk geen historisch boek is. Het zou gaan om profetie. Vergunst: „Heeft Samuël niet werkelijk geleefd?”

Inbreng

Vaak wordt gesproken over „onze inbreng in de kerk”, aldus Vergunst. Waar de kerk pluraliteit aanvaard heeft, zullen volgens hem alle spelers in het kerkelijk veld hun inbreng zoeken te hebben. „Laten we de kerk op totale gehoorzaamheid aan de Heere wijzen en dat niet door postmodern denken veronachtzamen.”

Hij wees daarbij op het doel van de GB, namelijk om te arbeiden tot verbreiding en verdediging van de gereformeerde waarheid. Niet om een boeiend debat met andersdenkenden te creëren, maar om „te komen tot de oprichting van de kerk die belijdend en getuigend van Christus haar plaats in het midden van ons volk weer inneemt.”

De algemeen secretaris noemde dat voor politici van liberale snit een steen des aanstoots. „Thuis mag je geloven dat Christus dé Weg ten leven is, maar het naleven van Zijn geboden in het publieke leven met overheidsgeld kan eigenlijk niet meer.

Volgens Vergunst worden in onze postmoderne cultuur tradities veronachtzaamd, wordt het gevestigde gezag niet meer erkend en ontbreekt eensgezindheid in allerlei samenwerkingsverbanden. „Het postmoderne denken verlamt de kerk.” Het veelvuldig spreken over de breedte van de kerk betekent volgens hem „dat we de diversiteit aan Schriftopvattingen, aan Godsbeelden, aan ethische keuzen veelal innerlijk hebben aanvaard.”

Diepgang

De positie van de GB in de PKN heeft alles te maken met een Bijbels zicht op waar het ten principale in de kerk om gaat, aldus Vergunst. „De kerk is van Christus en kan niet anders dan Zijn stem zoeken te verstaan. Breedte zonder diepgang is niet goed.”

Elke modaliteit zal eigen accenten leggen, „maar voor ons is het principieel onvoldoende om die in de kerk in te mogen brengen”, aldus Vergunst.

„Wij willen een Bijbels zicht op de kerk. We sanctioneren het gedachtegoed uit de breedte van de kerk niet. We hebben een boodschap voor het geheel van de kerk. Wie zich met zegen in de breedte van de kerk wil bewegen, moet de diepte van het belijden, van de rijkdom in Christus kennen.”