Toelating tot predikantenopleiding ZGG Ecuador

De Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) heeft vorige week een student toegelaten tot de predikantenopleiding in Ecuador. Een andere student werd aangenomen om als evangelist te worden opgeleid.

Dat maakte de zendingsorganisatie donderdag bekend via de website. Het gaat om Jorge Louis Chancay Mieles (1979) voor het ambt van predikant en Dani Alfonsa Alava Arteaga (1978) als evangelist. Beide mannen zijn lid van de zendingsgemeente El Amparo te Guayaquil.

In De Saambinder, weekblad van de Gereformeerde Gemeenten, schrijft ds. G. W. S. Mulder deze week een toelichting op de toelating. De voorzitter van het zendingsdeputaatschap heeft vorige week met enkele deputaten Ecuador bezocht. Onderdeel van deze visitatie was het horen van „enkele broeders met betrekking tot toelating tot de predikantenopleiding.” Er waren al eerder aanmeldingen, maar tot nu toe was er „geen vrijmoedigheid om deze weg te gaan”, schrijft de predikant. De beslissing om de mannen toe te laten is afgelopen zondag bekend gemaakt in de gemeenten in Ecuador.

Voltijd

De beide toegelaten mannen hebben een theologische opleiding in deeltijd achter de rug, vertelt missioloog en toeruster bij de ZGG, Jan-Kees Kooijman. „Die is gegeven door onze toeruster ter plaatse, Dick Korpel. Deze opleiding is vergelijkbaar met de Nederlandse CGO-cursus.”

Beide studenten zijn nu toegelaten om voltijd te studeren voor de duur van twee jaar. „Ze worden in die tijd door de kerk onderhouden”, aldus Kooijman. „Aan het einde van deze twee jaar wordt besloten of ook daadwerkelijk wordt toegelaten tot het ambt van predikant en als evangelist.”

De op te leiden evangelist is met name toegelaten „met het oog op pionierswerk en gemeentestichting”, zegt de missioloog. „Terwijl de predikant hopelijk de bestaande gemeenten kan gaan dienen en toerusten.”

Mijlpaal

De toelating is een mijlpaal voor het zendingswerk in Ecuador, zegt Kooijman. „We zien altijd uit naar de totstandkoming van zelfstandige gemeenten. Het is evident dat deze gemeenten daarbij niet zonder lokale bedienaars van het Woord kunnen, zoals evangelisten en predikanten. ZGG doet haar werk in de hoop en verwachting dat de ambten vervuld kunnen worden door mensen uit eigen zendingsgemeenten. Dat is wat nu in Ecuador lijkt te gaan gebeuren.”

ZGG heeft in de afgelopen jaren herhaaldelijk een Nederlandse predikant beroepen voor toerustingswerk in het Zuid-Amerikaanse land. Het gemis daarvan wordt met deze toelatingen niet minder, benadrukt Kooijman. „We beroepen met het oog op de toerusting van lokale ambtsdragers. Die begeleiding is in het bijzonder ook nodig na de opleiding, voor beginnende ambtsdragers. De nood is daarom juist nu concreter dan ooit.”

