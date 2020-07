Toch Yad Vashem-aanvraag voor kardinaal De Jong

Het Aartsbisdom Utrecht heeft de aanvraag van een Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal Jan de Jong heropend, op basis van nieuw archiefonderzoek door dr. Joep van Gennip van Tilburg University.

Dit meldde de Rooms-Katholieke Kerk op haar website. In april 2018 werd de aanvraag door kardinaal Eijk ingetrokken. Reden was dat er vermoedens waren geuit dat officiaal Felix van de Loo, een naaste medewerker van kardinaal De Jong, zijn positie mogelijk had misbruikt. Van de Loo zou de rechtsgang tegen zijn neef Wilhelm van de Loo, een beruchte SS’er die in juni 1949 de doodstraf had gekregen, hebben willen beïnvloeden door zijn netwerk aan te wenden om hem te redden van het vuurpeloton. In dit verband kwam ook de cruciale vraag op of De Jong hierbij betrokken was. Daarom zette het aartsbisdom de Yad Vashem-aanvraag stil.

Historicus Van Gennip heeft sindsdien echter brieven gevonden die overduidelijk aantonen dat kardinaal De Jong, ondanks een verzoek daartoe van een kampaalmoezenier, niet van plan was om een gratieverzoek voor Wilhelm van de Loo en twaalf andere katholieke terdoodveroordeelden te richten aan de toenmalige minister van Justitie Wijers. De nieuwe bevindingen zijn reden voor het Aartsbisdom Utrecht om de aanvraag voor een Yad Vashem-onderscheiding voor kardinaal De Jong te heropenen.