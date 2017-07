Toch sloop Turfmarktkerk Gouda

De Turfmarktkerk in Gouda moet toch worden gesloopt. De koppen van heipalen onder de kerk blijken voor een groot deel te zijn weggerot en ook de dakconstructie is door lekkage en verrotting ernstig aangetast. Dat meldde de Goudse Post donderdag.

Eigenaar Khalid Boutachekourt moet binnen een week een sloopvergunning aanvragen, nu de inspectie van Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) grote gebreken heeft geconstateerd. De kerk heeft veel scheuren in de muren.

Buurtbewoner Boutachekourt kocht de kerk eerder dit jaar van een projectontwikkelaar om de kerk te bewaren voor de wijk. Dat was ook de wens van veel omwonenden. Nu moet de kerk alsnog tegen de grond. De eigenaar moet een nieuwbouwplan voor de lokatie ontwikkelen, aldus de Goudse Post.

De Turfmarktkerk werd in 1931 in gebruik genomen. Het kerkgebouw vervult sinds 2003 geen kerkelijke functie meer. Van 1984 tot 1993 was de kerk het onderkomen van de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN), toen de gereformeerde gemeente in Nederland (buiten verband) de kerk aan het Stationsplein in gebruik kreeg.

De kerk was daarvoor ook in gebruik bij de gereformeerde gemeente nadat de gereformeerde gemeente in Nederland in 1956 de kerk aan het Stationsplein toegewezen kreeg van de rechter. De gereformeerde gemeente kwam er samen tot 1965 toen de nieuwe kerk aan de Ronsseweg gereed kwam.