Tjerk van Dijk directeur van Nederland Zoekt

Tjerk van Dijk (43) is per 20 februari benoemd tot directeur van stichting Nederland Zoekt. Nederland Zoekt werd negen jaar geleden opgezet met als doel „het Evangelie meer zichtbaar te maken in wijken, dorpen en steden van Nederland.”

Van Dijk werkte sinds 2007 als gemeentestichter in Maastricht. Sinds de start van Nederland Zoekt zet Van Dijk zich al in als trainer en coach voor de stichting. Van Dijk volgt Rudolf Setz op. Setz is diaconaal consulent geworden in de Christelijke Gereformeerde Kerken.