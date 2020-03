Tjarko Evenboer, verdediger van Bijbel, zegt christendom vaarwel

Auteur Tjarko Evenboer heeft het christendom vaarwel gezegd. Hij vindt de Bijbel een „mythisch geschrift vol onjuistheden en tegenstrijdigheden.”

Evenboer, schrijver van enkele boeken waarin de Bijbel en het christelijke geloof worden verdedigd, stelt niet langer meer te kunnen geloven in de Bijbelse God en Jezus. Dat maakte hij vorige week op Facebook bekend.

De auteur van ”De wereldwijde vloed” schrijft dat hij zich jarenlang heeft verdiept in tegenargumenten. Hij kwam onlangs tot de conclusie dat hij er altijd naast zat. „Ik ben geen christen meer, ik geloof niet meer in de Bijbel als ‘goddelijk’ boek en ik geloof niet meer in Jezus als goddelijk figuur.”

Evenboer benadrukt dat het niet zo is dat hij nu totaal niet meer in een God of hoger bewustzijn gelooft. „Ik geloof nu dat ‘God’ vele malen groter dan religie is. Ik zie religies als menselijke pogingen het metafysische te begrijpen, ordelijk te maken en te claimen, terwijl het mysterie zelf vele malen groter en universeler is. Hoe dan ook ben ik ervan overtuigd geraakt dat als er echt een God is, deze in ieder geval vele malen beter, mooier, groter, liefdevoller en universeler betrokken moet zijn dan de Bijbelse God.”

Zie ook:

Mythen geven flarden weer van Genesis, RD.nl (29-01-2013)

Oeroude mythen lichten sluier van verleden op, RD.nl (24-10-2012)