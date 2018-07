Timotheos opent kindercentra in Malawi

Stichting Timotheos heeft deze maand in Malawi twee nieuwe kinderzorgcentra in gebruik genomen. Het betreft een centrum in Nkhomabasa (Chikwawa-district) en in Mulinga (Zomba-district).

Beide districten zijn recent getroffen door overstromingen en daarna door droogte. Timotheos verleende kinderhulp door middel van een tijdelijke noodkeuken. Door de beide nieuwe centra krijgt deze hulp een blijvend karakter.

Momenteel is veldwerker Bep Klok werkzaam voor deze projecten. Ze wordt daarin geholpen door Thera Verdouw, die binnenkort ook als veldwerker in Malawi aan het werk zal gaan. De jaarlijkse kosten voor deze kinderhulp worden betaald door sponsors uit Nederland.