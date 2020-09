Timotheos Foundation Canada kritisch op bestuur Nederlandse stichting Timotheos

Het bestuur van Timotheos Foundation Canada heeft kritiek op het bestuur van de Nederlandse Stichting Timotheos rond de aanpak van de inmiddels geschorste financieel directeur. De samenstelling van het Nederlandse bestuur is intussen gewijzigd.

J. W. Akster, de financieel directeur van Timotheos, wordt verdacht van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij werd in april gearresteerd in Malawi en vervolgens op borgtocht vrijgelaten in afwachting van de uitspraak van de rechter. Hoewel Akster op non-actief is gezet, staat hij volgens de website van de stichting Timotheos nog steeds genoteerd als financieel directeur. „We hebben sterk het gevoel dat het Nederlandse bestuur niet adequaat optreedt ten aanzien van de situatie in Malawi”, aldus de Canadese organisatie. „We hebben erop aangedrongen om Bijbelse en ethische standaarden toe te passen op deze situatie.” De Canadese organisatie vreest dat het achterwege blijven van maatregelen uiteindelijk schadelijke gevolgen zal hebben voor alle betrokkenen.

Het Canadese bestuur krijgt veel vragen van donateurs die zorgen hebben over de situatie in Malawi. „Onze verklaring was bedoeld om te benadrukken dat het Canadese bestuur niets te zeggen heeft over het Nederlandse bestuur en omgekeerd”, licht voorzitter John Van Lagen desgevraagd toe. „Ieder bestuur heeft zijn eigen projecten.” Akster is volgens Van Lagen wel betrokken geweest bij de totstandkoming van Canadese projecten, maar is nooit officieel aan de Canadese organisatie verbonden geweest.

Intussen blijkt de kwestie rond Akster ook zijn weerslag te hebben op de samenstelling van het Nederlandse bestuur van Timotheos. Bestuurslid J. Arends en secretaris N. Verdouw zijn uit het bestuur gestapt, meldt de stichting donderdag in het informatieblad van Timotheos. Uit de informatie zoals die donderdagmorgen op de website van de organisatie stond, blijkt dat ook bestuurslid mr. J. U. Vonk Noordegraaf geen deel meer uitmaakt van het bestuur. „Zij konden zich niet verenigen met verschillende bestuursbesluiten die in meerderheid binnen het bestuur zijn genomen. De situatie is inderdaad niet eenvoudig en de mening, hoe hierin te handelen, is niet bij ieder gelijk. We betreuren het dat zij tot dit besluit zijn gekomen, anderzijds respecteren wij hun overwegingen die hen tot dit besluit hebben gebracht”, aldus het informatieblad.

Ds. D. Heemskerk heeft het voorzitterschap overgenomen van ds. H. Lassche, die vanwege „de veelheid aan taken” het voorzitterschap neerlegde. Wel bleef hij lid van het bestuur. Ds. Heemskerk stelt desgevraagd dat het bestuur hoe dan ook de uitspraak van de rechter afwacht. „De zaak is voor de rechter gebracht. Daarom moeten we de rechter ook laten spreken.”

Intussen heeft het Nederlandse bestuur in de plaats van Akster een interim-manager aangesteld: Chr. Luhanga, die voorheen bestuurslid was van Timotheos Foundation Malawi.

Het Nederlandse bestuur betreurt de uitlatingen van het Canadese bestuur. „Wij zijn twee aparte stichtingen. De kwestie is daarbij al ingewikkeld genoeg. Waarom wordt juist nu, terwijl er nog geen uitspraak van de rechter is, de publiciteit gezocht? Door dit alles wordt het doel van de stichting uit het oog verloren, namelijk hulp aan arme kinderen en wezen in Malawi.”