Timotheos en Steungroep stellen onderzoekscommissie in

Het bestuur van Stichting Timotheos heeft besloten tot het instellen van een onderzoek naar de ontstane situatie rond de positie van de op non-actief gestelde financieel directeur van Stichting Timotheos.

Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een onafhankelijke externe commissie, die bestaat uit SGP-senator P. Schalk en adviseur en voormalig bestuurder van Stichting Woord en Daad J. Lock. Dat schrijft het bestuur van Stichting Timotheos in een maandag verspreide persverklaring. „De commissie krijgt de opdracht om het geschonden vertrouwen binnen de organisatie en bij de achterban te herstellen en daarvoor aanbevelingen te doen. Tevens zal de commissie gevraagd worden aanbevelingen te doen ten aanzien van de vraag of bestuur en toezicht in Nederland en Malawi adequaat is geregeld en zo nee, op welke wijze op een toereikende manier wijziging zou kunnen worden aangebracht.” De commissie zal naar verwachting uiterlijk binnen zes weken rapporteren.

Ernst

Het bestuur van Stichting Timotheos „onderschrijft” in de persverklaring „ten volle de ernst van de feiten die in de strafrechtelijke procedure ten laste zijn gelegd” tegen zijn financieel directeur, die in april werd gearresteerd op verdenking van seksueel grensoverschrijdend gedrag en op 25 september opnieuw werd aangehouden op verdenking van ontucht met meerdere minderjarige meisjes.

Uit de persverklaring blijkt dat het vonnis in die procedure in Malawi na 8 oktober wordt verwacht. „Aan een veroordeling voor deze feiten zal het bestuur omgaand rechtspositionele consequenties verbinden”, aldus het bestuur, dat zijn financieel directeur na de eerste arrestatie op non-actief heeft gezet. Bij de beoordeling zegt het bestuur ook het op 24 september uitgebrachte rapport van onderzoeksbureau Restment te betrekken. „Hetzelfde geldt voor de verdenkingen waarvoor de betrokken medewerker [op 25 september] opnieuw is gearresteerd, en de volgende dag op borgtocht is vrijgelaten. Het bestuur zal ter zake haar bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen.”

Het bestuur zegt verder alles in het werk te zullen stellen om de voortgang van alle projecten te waarborgen. „Financiering van de werkzaamheden zal zonder belemmering op de gebruikelijke wijze worden voortgezet.” Ook is per 1 oktober een nieuw lid toegetreden tot het bestuur, in de functie van secretaris: A. de Jong uit Staphorst.

Steungroep

Het bestuur van Timotheos verklaart dat de instelling van de onafhankelijke externe commissie heeft plaatsgevonden in overleg met de Steungroep Malawi. In die groep hebben verschillende nauw betrokkenen zich verenigd om het werk van Timotheos doorgang te laten vinden onder de armen en de wezen in Malawi en om met name de veldwerkers Bep Klok, Thera Verdouw en het managementteam te ondersteunen.

Johan Arends, woordvoerder van de Steungroep, liet maandag desgevraagd weten dat de Steungroep inderdaad akkoord is gegaan met de benoeming van de onderzoekscommissie.

De Steungroep is kritisch op de handelwijze van het bestuur van Timotheos. „We zijn het nadrukkelijk niet eens met de koers die het bestuur van Stichting Timotheos vaart”, aldus Arends. „Er worden namelijk op dit moment geen concrete stappen ondernomen ten aanzien van de positie van de financieel directeur. Dat hadden wij graag anders gezien. Anderhalve week geleden hoopten we dat er stappen gezet zouden worden en nu blijkt dat het bestuur een eigen koers blijft varen en geen directe hulp wil bieden aan het managementteam en de Nederlandse veldwerkers in Malawi.”