Timotheüs, de tak die binnen stichting Opwekking geloofsopvoeding vertegenwoordigt, gaat een nieuwe koers varen.

In de nieuwe naam moet duidelijker tot uitdrukking komen dat geloofsopvoeding een belangrijke pijler is binnen de missie van Opwekking – bekend van de pinksterconferentie. Opwekking GO steekt onder andere in op een nieuwe vorm van toerusting. In plaats van losse trainingen aan ouders en kinderwerkers worden workshops aangeboden waar ouders samen met hun kinderen aan de slag gaan.