Timon van Doleweerd uitgezonden voor GZB naar Zuid-Afrika

Timon van Doleweerd is zondag door de hervormde gemeente van Barneveld als zendingswerker uitgezonden naar Zuid-Afrika.

Van Doleweerd wordt door de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) voor een jaar als junior teacher verbonden aan het Mukhanyo Theological College.

De uitzending van Van Doleweerd had plaats in de Goede Herderkerk. Ds. L. P. Blom stond in zijn preek stil bij Jesaja 11:10. Het thema van de preek was ”Geef acht. Op de plaats… Rust!” De tekst maakt volgens de predikant duidelijk dat Kerst een missionair feest wordt.

Van Doleweerd werd namens de GZB toegesproken door M. van der Graaf en namens de thuisfrontcommissie door B. Rietveld.