Tim Keller: Ziekte leert mij op God te vertrouwen

Ondanks zijn ernstige ziekte, is Tim Keller gelukkiger dan ooit. „Mijn grootste angst is dat ik, wanneer ik een goede diagnose krijg, terug zal vallen in de geestelijke staat waarin ik me bevond voordat ik kanker kreeg.”

Keller kreeg in mei te horen dat hij alvleesklierkanker heeft. „Het is een kankersoort die bijna niet te behandelen is”, zei de Amerikaanse predikant onlangs in een interview met theoloog Nick Gumbel.

Door zijn ziekte heeft Keller geleerd om afhankelijk van God te leven, vertelt hij. „De meesten van ons zeggen dat we op God moeten vertrouwen, maar we denken eigenlijk dat we onze zaakjes zelf wel op orde hebben”, aldus Keller. „We weten met ons verstand dat God boven alles staat, maar we ervaren het niet echt. Totdat ons leven uit de hand loopt. Dan pas gaan we naar God en ervaren we dat Hij er is.”

Tim Keller heeft kanker: Bid voor mij

Keller haalt veel troost uit de opstanding van de doden. Toen hij zijn diagnose kreeg, was hij bezig aan een boek over dit thema. „Het bewijs voor de opstanding is sterk. Dit is echt gebeurd”, stelt de predikant. „En als Hij echt is opgestaan, zal het met mij ook goed gaan.”

Die wetenschap maakt hem gelukkiger dan hij voor zijn diagnose was. Keller vertelt dat hij heeft geleerd om ook kleine dingen als gaven van God te zien. „Mijn gebedsleven is beter dan het ooit geweest is.”

Kellers vrouw, Kathy, heeft het moeilijker met zijn toekomstperspectief dan hijzelf, aldus de predikant. „Sterven is niet mijn angst; ik ben vooral bang om haar achter te laten.”

Toch blijft het echtpaar optimistisch. „Wanneer Kathy langer leeft dan ik, betekent het dat God een taak voor haar heeft.”