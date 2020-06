Tim Keller heeft kanker: Bid voor mij

Bij de Amerikaanse predikant Tim Keller is alvleesklierkanker geconstateerd. Hij vraagt christenen om voor hem te bidden.

Keller maakte zondag via Instagram en Twitter bekend dat artsen een kankergezwel bij hem hebben ontdekt. „Minder dan drie weken geleden wist ik niet dat ik kanker had”, schrijft de 69-jarige predikant. „Vandaag ga ik naar het National Cancer Institute voor aanvullende testen; volgende week begin ik in New York City aan een chemotherapie voor alvleesklierkanker.”

Keller zegt dat hij Gods aanwezigheid ervaart en zich verder goed voelt. Hij ziet het als Gods leiding dat de artsen de kanker hebben ontdekt. „Ik heb geweldige menselijke dokters, maar het belangrijkste is dat de grote Medicijnmeester voor mij zorgt”, aldus de Amerikaanse predikant.