Tientallen parochies raken ANBI-status kwijt

De Belastingdienst heeft van 35 rooms-katholieke parochies de ANBI-status ingetrokken.

De parochies hadden hun jaarcijfers over 2016 ondanks een waarschuwing nog niet gepubliceerd, zei Anna Kruse, woordvoerder van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland, woensdag desgevraagd. De 160 parochies die hun cijfers over 2017 nog niet hebben gepubliceerd, moeten dat zo snel mogelijk alsnog doen om hun ANBI-status te kunnen behouden. De Belastingdienst zal hen hier op korte termijn over berichten. De reden van de nalatigheid is volgens Kruse –„in de vrijwilligersorganisatie die de kerk is”– vaak overmacht: ziekte, uitval van een penningmeester of een fusie van parochies.

De meerderheid van de parochies en aanverwante kerkelijke goededoeleninstellingen, 85 procent, voldoet aan de ANBI-verplichting om jaarcijfers tijdig te publiceren.

Als een parochie haar ANBI-status verliest, vervallen de belastingvoordelen die aan de status verbonden zijn, met name waar het gaat om schenkingen.

Vorige week bleek dat ook „een aanzienlijk aantal” gemeenten en diaconieën in de Protestantse Kerk in Nederland hun ANBI-verplichtingen niet op orde hebben en daarom per 1 mei hun status dreigen te verliezen.

Kruse wijst erop dat de Rooms-Katholieke Kerk met een score van 85 procent van de parochies die voldoen aan de ANBI-eisen, gunstig afsteekt bij andere goededoelenorganisaties.