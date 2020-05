Tientallen kerkgangers besmet na dienst in Frankfurt

Tijdens een kerkdienst van een baptistengemeente in het Duitse Frankfurt, op zondag 10 mei, zijn enkele tientallen mensen besmet geraakt met het coronavirus.

Daarover berichtte de Frankfurter Rundschau zaterdag. Volgens een gezondheidsmedewerker van de gemeente Frankfurt gaat het om meer dan veertig kerkgangers uit de wijde omgeving. De meesten van hen zijn niet erg ziek; een persoon –voorzitter Eugen Steiger van de baptistengemeente– ligt in het ziekenhuis.

De ”Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde” in Frankfurt heeft inmiddels alle bijeenkomsten afgelast. „Erediensten zijn er vanaf nu alleen nog online”, liet plaatsvervangend voorzitter Wladimir Pritzkau volgens de Frankfurter Allgemeine weten.

Hoeveel mensen er op 10 mei aanwezig waren, kon Pritzkau „niet precies zeggen.” De dienst was volgens hem toegestaan en de afstands- en hygiënevoorschriften werden nageleefd. Religieuze samenkomsten in de Duitse deelstaat Hessen zijn sinds 1 mei onder voorwaarden weer toegestaan.

Islamitische samenkomst

De nabij Frankfurt gelegen stad Hanau heeft een voor zondag geplande islamitische samenkomst in het Herbert-Drösestadion afgelast, aldus de Frankfurter Allgemeine. De coronabesmettingen in Frankfurt laten volgens de autoriteiten zien dat het onverantwoordelijk zou zijn als deze doorging. Ten minste 16 mensen uit Hanau zouden een besmetting hebben opgelopen die in verband staat met de kerkdienst in de baptistengemeente.

In de Evangeliums-Christen-Baptisten-Gemeinde vinden volgens haar website diensten plaats in het Duits en Russisch. Ze bevindt zich in het stadsdeel Rödelheim in het westen van Frankfurt.

In een restaurant in de deelstaat Nedersaksen zouden ten minste zeven mensen besmet zijn geraakt met het coronavirus. Ten minste vijftig personen moeten nu uit voorzorg in quarantaine.

Superverspreiders

De conservatieve theoloog Lothar Gassmann heeft kerkelijke gemeenten zaterdag in een rondzendmail opgeroepen het coronavirus én zijn gevolgen niet te onderschatten. „Houd in uw gemeente alstublieft de afstands- en hygiënerichtlijnen in acht, zodat deze ziekte zich niet verder verspreidt en christenen niet negatief in het nieuws komen, want dat bereidt de bodem voor christenvervolging voor.” Christenen moeten niet bekend komen te staan als „superverspreiders”, aldus Gassmann.