Tientallen christenen vast in Oost-Myanmar

Rebellen in het oosten van Myanmar (voorheen Birma) houden meer dan negentig christelijke leiders en ruim veertig studenten vast. Bovendien hebben ze vorige maand zeker tien kerken gesloten.

Dat meldde nieuwsdienst Evangelical Focus donderdag. Rebellen van het Verenigde Leger van de Wa-staat (UWSA) zouden in september minstens tien kerken hebben gesloten, voornamelijk van baptistengemeenten. De UWSA is de militaire vleugel van de Verenigde Wa-staat Partij (UWSP), die de facto de controle heeft over de Wa-regio in het oosten van de staat Myanmar, tegen de grens met China en Thailand.

Leiders van de Lahu Baptistenconventie maakten eind september in een verklaring melding van de gevangenneming van 92 christelijke leiders en 42 studenten in Oost-Myanmar. Sommige studenten zouden zelfs zijn gedwongen om als soldaat te dienen in het leger van de UWSA.

In de stad Monghpyak, een belangrijke thuisbasis van de UWSA, zouden volgens leiders van de lokale Lahu-gemeenschap 52 kerken en een aantal religieuze scholen zijn gesloten. Drie kerkgebouwen zijn volgens hen inmiddels door de rebellen verwoest.

Daarnaast zijn foto’s verspreid waarop te zien is hoe christelijke symbolen worden verwijderd. Christenen zouden bovendien te horen hebben gekregen dat ze ook binnenshuis geen godsdienstige handelingen mogen verrichten.

Inheemse godsdiensten

Volgens lokale christelijke leiders zijn de rebellen van de UWSA vaak aanhangers van inheemse godsdiensten. Zij zouden de verspreiding van het christendom in de Wa-regio willen tegengaan. De UWSA heeft onder meer opgeroepen tot de verwoesting en sluiting van alle kerkgebouwen die na 1992 zijn gebouwd.

Een woordvoerder van de Wa-rebellen verklaarde tegenover nieuwsmedium The Irrawaddy dat de UWSA de christelijke leiders had vastgezet omdat zich „extremisten” onder hen zouden bevinden.

In de Wa-regio wonen, naast aanhangers van inheemse godsdiensten, ook groepen boeddhisten en christenen – met name baptisten en rooms-katholieken.

Myanmar staat op plaats 24 van de Ranglijst christenvervolging 2018 van de internationale christelijke organisatie Open Doors.