Tientallen christenen in Eritrea opgepakt

In de Eritrese hoofdstad Asmara zijn zondag minstens tachtig christenen opgepakt. Ze worden vastgehouden in een politiebureau.

Dat meldde stichting Open Doors vrijdag.

De Eritrese autoriteiten namen de afgelopen maanden enkele honderden christenen gevangen. Politieagenten arresteerden op 23 juni 35 vrouwen, 25 mannen en 10 kinderen van de Faith Mission Church of Christ in Keren. Deze kerk was de enige kerk in Keren die nog open was. Ook de school die de kerk runde, werd gesloten.

In mei werden ruim 140 christenen opgepakt. Het is onduidelijk hoeveel Eritrese christenen er in totaal vastzitten in gevangenissen, zeecontainers en ondergrondse kerkers.