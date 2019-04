Tien Geboden voor de eenentwintigste eeuw

Hoe was de preek zondag? „Moeilijk”, antwoorden de studenten van Bram van der Horst uit Kampen vaak. „Dat raakt mij enorm.”

De docent godsdienst aan het Hoornbeeck College Kampen stelde in 2016 in een opinieartikel in het Reformatorisch Dagblad de vraag: „Waarom kan er niet eenvoudiger gepreekt worden?” Op 12 april presenteert hij het boekje ”Leer mij Uw weg”, waarin hij de Tien Geboden vormgeeft voor de eenentwintigste eeuw.

Wat was voor u destijds de reden om een opinieartikel te schrijven?

„Ik zie wekelijks de pijn in de ogen van studenten die niet begrijpen waar het in de kerk over gaat. Als ik hen hoor, raakt mij dat enorm. Daarom wilde ik het moeilijke woordgebruik bespreekbaar maken. Maar dit is niet alleen een probleem van de jeugd; ik sprak een mevrouw van in de tachtig die aangaf precies hetzelfde te ervaren.”

Is de situatie volgens u in de afgelopen jaren veranderd?

„Het blijkt in de praktijk voor veel predikanten lastig om het woordgebruik te veranderen.”

Wat zouden predikanten volgens u kunnen doen om hun woordgebruik te vereenvoudigen?

„Probeer op de kansel net zo te praten als thuis tegen de kinderen of tegen je echtgenote. Als ik bij straatevangelisatie dezelfde woorden zou gebruiken als een predikant op de kansel, ontstaat er zeker geen gesprek. Maar ook leerkrachten gebruiken op school woorden die aansluiten op de woordenschat van kinderen. Dus is het wel mogelijk.”

Hoe kwam u erbij om een boekje uit te geven?

„Tijdens een studie theologie kwam ik een werk tegen over de Tien Geboden, van de ethicus prof. dr. Jochem Douma. Toen kwam ik op het idee om de inhoud daarvan toegankelijk te maken voor jongeren. In het boekje komt steeds eerst een stukje fictie aan bod, met daarna de uitwerking van de inhoud van het gebod en de manier waarop dat gebod in het dagelijks leven handen en voeten krijgt. Aan het einde staat telkens een aantal vragen.”

Het boekje ligt al in de winkels. Hebt u al reacties gekregen?

„Het is net verkrijgbaar, dus ik heb nog maar van enkele mensen gehoord dat ze het hebben zien liggen. Ds. D. W. Tuinier, predikant van de gereformeerde gemeente in Kampen, is in ieder geval enthousiast. Hij schreef het voorwoord bij het boek.”

Komt er een vervolg?

„Ja. Op dit moment werk ik aan een boekje over de Twaalf Artikelen. Daarna heb ik het plan om nog een derde boekje uit te geven, maar ik moet er nog over nadenken waar dat over zal gaan.”