Theoloog prof. Zuurmond (89) overleden

Prof. dr. R. Zuurmond, emeritus hoogleraar Bijbelse theologie aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), is zaterdag overleden.

Rochus Zuurmond werd op 5 december 1930 geboren. Hij studeerde theologie in Leiden en werd in 1962 hervormd predikant in Wijckel. Daarna was hij studentenpredikant in Delft (1967), hoofdmedewerker theologische faculteit (1981) en hoogleraar Bijbelse theologie (1991) aan de UvA. Hij promoveerde in 1988 in Utrecht op een onderzoek naar de Oud-Ethiopische tekst van de synoptische Evangeliën. Zuurmond ging in 1996 met emeritaat. Hij was jarenlang actief voor de IKON-radio en van hem verschenen veel publicaties. Zijn laatste boek, ”God en de moraal”, verscheen in 2018.