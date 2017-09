Theoloog prof. Kuitert (92) overleden

In zijn woonplaats Amstelveen is vrijdag theoloog en ethicus prof. dr. H. M. Kuitert, na een kort ziekbed, overleden. Dat heeft zijn dochter zondag laten weten. De controversiële theoloog werd 92 jaar.

Harminus Martinus (Harry) Kuitert werd op 11 november 1924 in Drachten geboren, in een Fries gereformeerd onderwijzersgezin. Tussen 1945 en 1950 studeerde hij theologie aan de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Van 1950 tot 1955 was Kuitert gereformeerd predikant te Scharendijke (Schouwen-Duiveland), waar hij de watersnoodramp van 1953 meemaakte. Vervolgens werd hij studentenpredikant in Amsterdam.

Kuitert promoveerde in 1962 cum laude bij dogmaticus prof. dr. G. C. Berkouwer op het proefschrift ”De mensvormigheid Gods”. De Amsterdamse theoloog was in die tijd een van de oprichters van de groep van Achttien, die hereniging van hervormden en gereformeerden nastreefde. Dit Samen-op-Wegproces leidde in 2004 tot de vorming van de Protestantse Kerk in Nederland.

Van 1967 tot aan zijn emeritaat in 1989 was Kuitert hoogleraar ethiek en inleiding in de dogmatiek aan de VU. Hij groeide uit tot een van de meest spraakmakende en omstreden theologen van de twintigste eeuw, die velen „uitleidde uit het diensthuis van de orthodoxie.”

Kuitert schreef tientallen boeken en artikelen, waaronder ”Het algemeen betwijfeld christelijk geloof” (1992), ”Jezus, nalatenschap van het christendom” (1998) en ”Hetzelfde anders zien. Het christelijk geloof als verbeelding” (2005).

Kuitert trouwde in 1950 met de Zweedse Inga Westling, die in 2012 overleed. Samen kregen zij vier kinderen.

In november 2016 verscheen een biografie over Kuitert van de hand van Gert J. Peelen, in samenwerking met Petra Pronk, onder de titel ”Spreken over boven”. Deze titel verwees naar één van Kuiterts bekendste uitspraken: „Al het spreken over boven komt van beneden, ook als mensen zeggen dat het van boven komt.” In die geest eindigde de theoloog in november 2016 ook een interview in het Reformatorisch Dagblad naar aanleiding van de biografie. De slotvraag luidde: „Stel nu dat de God over Wie u zo veel heeft geschreven straks tóch de levende God blijkt te zijn, hoe verantwoordt u uzelf dan?” Kuiterts antwoord: „U mag best denken dat God bestaat, maar ik denk dat u ongelijk heeft. Ik ga daarover niet twisten. U gebruikt een cirkelredenering. U zegt: „God bestaat.” En wie hoor ik praten? Ik hoor u spreken.””

Kuitert wordt donderdag begraven op begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam.

Lees ook:

Kuitert zoekt en raakt alles kwijt (rd.nl, 24 november 2016)

„Kuitert: een grote ketter van wie te leren valt” (rd.nl, 25 november 2016)