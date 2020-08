Theoloog Holmer: EKD zelf schuldig aan grote aantal kerkverlaters

De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) is zelf schuldig aan het grote aantal kerkverlaters, omdat ze alleen nog maar een horizontale boodschap verkondigd.

Dat schrijft de evangelicale theoloog Uwe Holmer in een open brief aan dr. Heinrich Bedford-Strohm, voorzitter van de EKD-raad. De Duitse persdienst Idea berichtte hier woensdag over. Holmer vindt dat de Evangelische Kerk de boodschap die haar is opgedragen heeft verraden. „De kerk vertelt de mensen niet langer hoe ze in de hemel kunnen komen. Dat maakt haar uiteindelijk overbodig.”

Veel predikanten en zelfs bisschoppen houden zich tegenwoordig bezig met „extreme Bijbelkritiek die de wonderen en opstanding van Jezus als pure mythen zien. Daarom prediken ze alleen nog maar een genadeloos moralisme.”

Maar de taak van de kerk is volgens Holmer om mensen de boodschap van vergeving van zonden te brengen. „Een kerk die niets over de eeuwigheid predikt, heeft niets wezenlijks te zeggen. Als predikanten de opstanding van Jezus ontkennen, ontnemen zij mensen de hoop in hun laatste levensfase.”