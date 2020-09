Theoloog Herman Wiersinga (93) overleden

Theoloog Herman Wiersinga is op 93-jarige leeftijd overleden.

Dat meldde dagblad Trouw woensdag.

Wiersinga werd geboren op 28 maart 1927 in Wormer. Hij kreeg bekendheid door zijn publicaties waarin hij afstand nam van de klassieke verzoeningsleer. Hij wees de verzoening door de voldoening van Christus’ sterven en opstanding af. Zijn proefschrift hierover in 1971 riep in de Gereformeerde Kerken in Nederland, waar hij predikant was, veel verzet op. Hij was samen met Harry Kuitert een van de meest omstreden theologen in het toenmalige kerkverband.

Wiersinga was predikant te Lewedorp, Gent en Curaçao. Daarna werd hij studentenpredikant te Leiden en Amsterdam.