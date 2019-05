Theoloog Hans Jansen (87) overleden

De theoloog en predikant prof. dr. J. G. B. (Hans) Jansen is woensdag op 87-jarige leeftijd overleden.

De familie van dr. Jansen meldt zijn „onverwachte overlijden” vrijdag in een rouwadvertentie in dagblad Trouw.

Dr. Jansen publiceerde in 1981 zijn boek ”Christelijke theologie na Auschwitz”, een standaardwerk dat de theologische en kerkelijke wortels van antisemitisme aan de kaak stelde. Ook schreef hij over de visie van Erasmus op de Joden. In 2015 verscheen zijn boek ”Waarom mag Israël niet bestaan in het Midden-Oosten?”.

De theoloog was emeritus predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Ook was hij verbonden aan het Simon Wiesenthal Instituut in Brussel.