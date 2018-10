Theoloog Eugene Peterson overleden

De invloedrijke Amerikaanse predikant Eugene H. Peterson is maandag op 85-jarige leeftijd overleden, zo berichtte het blad Christianity Today.

Peterson was initiatiefnemer van de Christ Our King Presbyterian Church in Bel Air (Maryland), die hij 29 jaar diende. Van 1993 tot 1998 doceerde hij aan Regent College in Vancouver (Canada).

De evangelicale theoloog publiceerde veel op het gebied van praktische theologie en spiritualiteit. Het bekendst werd zijn Bijbelvertaling ”The Message: The Bible in Contemporary Language”.