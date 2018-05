Theologische School GG start inzamelingsactie voor verbouwingskosten

Het curatorium van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG) start een inzamelingsactie om de kosten te dekken van de verbouwing van de school.

Dat meldt kerkelijk weekblad De Saambinder donderdag.

De inzamelingsactie is nodig om een tekort te dekken van 300.000 euro op de begroting van de verbouwing. De school krijgt een uitbouw op de plaats van het naastgelegen kerkgebouw van de gg Rotterdam-Centrum. Daarin komt onder meer een kerkzaal die gebruikt kan worden voor het houden van proefpreken. Ook komen er ruimtes voor vergaderingen en maaltijden.

Het kerkgebouw, dat dateert uit 1901 en diverse keren is vergroot en aangepast, wordt gesloopt. Alleen het catechisatielokaal blijft behouden. Dat wordt omgevormd tot archiefruimte ten behoeve van de sectie kerkelijke archieven.

Omdat er in het te slopen bedehuis meer asbest aanwezig is dan verwacht, nemen de kosten van de operatie toe, zo schrijft het curatorium van de Theologische School in De Saambinder.

Ook moesten de oorspronkelijke bouwplannen worden aangepast omdat de gemeente Rotterdam wil dat de toren van de kerk behouden blijft „ter voorkoming dat in de lintbebouwing (de gevellijn van de panden) aan de Boezemsingel te grote gaten zouden vallen.”

In januari 2017 keurde de generale synode van de GG de bouwplannen van de Theologische School goed. De totale kosten werden destijds geschat op 1,2 miljoen euro.

De sloop van de kerk van de gg Rotterdam-Centrum start naar verwachting in juni, aldus De Saambinder. De gg Rotterdam-Centrum, die volgens gergeminfo.nl 97 leden en doopleden telt, kan na het gereedkomen van de verbouwing gebruikmaken van de nieuw te bouwen vergaderzaal van de Theologische School.