Theologische School GG opent nieuwbouw aan Boezemsingel

Aan de Rotterdamse Boezemsingel verrees een splinternieuw gebouw – vol met herinneringen aan de oude Boezemsingelkerk. Vrijdag nam de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten de nieuwbouw in gebruik.

Eigendom van de kerkelijke gemeente is het niet meer, maar de sporen van vroeger zijn nog overal zichtbaar. De markante toren bleef staan. In de kerkzaal komen heden en verleden samen: vanaf nieuwe stoelen zien de kerkgangers een vertrouwd liturgisch centrum. De oude kansel kreeg –hoewel een stuk lager dan voorheen– een plaats, mét karakteristiek gordijn. Ook de voorste bank verhuisde mee uit de vroegere kerk; het voorschot daarvan doet sinds jaar en dag dienst als avondmaalstafel.

De gemeente van Rotterdam-Centrum nam het kerkgebouw in juli al in gebruik. De eigenaar, het curatorium van de Theologische School, deed dat vrijdagochtend tijdens een bijeenkomst. De school zal het gebouw gebruiken voor onder meer de proefpreken van studenten. Ook is het Documentatiecentrum van de Gereformeerde Gemeenten in het gebouw ondergebracht, dat in de komende tijd gevuld zal worden met kerkelijk archiefmateriaal.

Ds. J. J. van Eckeveld, voorzitter van het curatorium, opende de bijeenkomst met curatoren, docenten en studenten van de opleiding. Vervolgens droeg Sander Ros van RoosRos Architecten de nieuwbouw over aan ds. Van Eckeveld.

Ds. P. Mulder, rector van de opleiding, hield een lezing over de historische verhouding van de Theologische School met de gereformeerde gemeente van Rotterdam-Centrum. Zo dienden drie predikanten die bij de school en het curatorium betrokken waren deze gemeente: ds. G. H. Kersten, ds. A. Vergunst en ds. A. F. Honkoop. Curator ds. A. Schreuder besloot de bijeenkomst.