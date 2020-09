Theologische School GG neemt afscheid van curator en rector

In Gouda namen dinsdag ds. J. J. van Eckeveld en ds. P. Mulder afscheid van de Theologische School van de Gereformeerde Gemeenten (GG) in Rotterdam.

Het afscheid vond dinsdagmiddag plaats tijdens een besloten bijeenkomst in het kerkgebouw van de gg te Gouda.

Ds. Van Eckeveld, emeritus predikant te Zeist, had sinds 1994 zitting in het curatorium van de predikantsopleiding. In 2002 nam hij de taak van voorzitter over van ds. A. F. Honkoop. Het curatorium houdt toezicht op de opleiding en is verantwoordelijk voor de toelating van nieuwe studenten.

De predikant werd toegesproken door de curatoren ds. A. Schreuder en ds. G. J. N. Moens. Aan ds. Van Eckeveld werd een herinneringsbundel ”Een leven lang dienen” uitgereikt.

Ds. Mulder, predikant van de gg te Tricht-Geldermalsen, was vanaf 2007 als docent aan de Theologische School verbonden. Hij volgde in 2017 ds. A. Moerkerken op als rector.

De predikant werd toegesproken door ds. W. Silfhout, die hem de door ds. Mulder geschreven bundel ”Ten dienste van het Woord. Gedachten over leren en leven in de gemeente” overhandigde. Uit handen van ds. G. Clements, de nieuwe rector van de opleiding, ontving ds. Mulder de herinneringsbundel ”Vissers der mensen”. Docent ds. A. Schot besloot de bijeenkomst.