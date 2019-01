Theologiestudent ontrafelt stenoschrift Andrew Fuller

Jonny Woods, theologiestudent aan de universiteit van St Andrews in Schotland, heeft een ‘code’ gekraakt waar vele generaties academici geen raad mee wisten. Hij achterhaalde hoe het stenoschrift van de baptistentheoloog Andrew Fuller (1754-1815) gelezen moet worden.

In archieven worden honderden pagina’s met preekaantekeningen van de Engelse predikant Fuller bewaard, maar tot nu toe waren die ontoegankelijk. Woods slaagde erin het stenoschrift te ontcijferen, nadat een wetenschapper een duplicaat van een geschrift-in-steno van Fuller op het spoor was gekomen dat wel uitgeschreven was, aldus de Britse omroep BBC maandag.

Zending

Andrew Fuller werd geboren in de Engelse graafschap Cambridgeshire. Hij werd baptistisch predikant en raakte vooral bekend als medegrondlegger –naast de bekende zendeling William Carey– van de zendingsorganisatie Baptist Missionary Society. Fuller kreeg een eredoctoraat van de Amerikaanse universiteiten Yale en Princeton aangeboden, maar die wees hij af.

Toen de predikant overleed, had hij enkele invloedrijke boeken op zijn naam staan. Zijn vroege preken en andere geschriften zijn echter alleen in stenoschrift bewaard gebleven.

Geloofsbelijdenis

Ze bleven onleesbaar, totdat dr. Steve Holmes, directeur van de predikantenopleiding van de universiteit van St Andrews, op het geheel uitgeschreven boekje ”Geloofsbelijdenissen” (”Confessions of Faith”) uit 1783 stuitte.

Holmes herinnerde zich dat 7 oktober 1783 de datum was van Fullers intrede als predikant van een gemeente in Kettering. Holmes wist ook dat Fuller toen gevraagd werd een ”geloofsbelijdenis” uit te spreken tijdens de intrededienst.

Vervolgens vroeg dr. Holmes zich af of een bewaard gebleven duplicaat-in-steno van deze geloofsbelijdenis wellicht kon helpen om de ‘code’ te kraken.

Steen van Rosetta

Toen bleek dat beide geloofsbelijdenisteksten geheel identiek waren, schakelde hij student Jonny Woods in voor assistentie. Woods had slechts een paar weken nodig om Fullers stenoschrift te ontcijferen. In feite gebeurde dat op dezelfde manier als waarop het Egyptische hiërogliefenschrift kon worden ontcijferd met behulp van de Steen van Rosetta. Op die steen staat één tekst, geschreven op drie verschillende manieren: in Egyptische hiërogliefen, in het Egyptische demotisch schrift en in het Grieks.

Twee stenopreken van Fuller zijn inmiddels vertaald. Woods is nu bezig met andere vroege geschriften van hem. Hij beschouwt het als een eer „de eerste persoon te zijn die Andrew Fullers preken leest” en dat hij andere mensen daarin kan laten delen. „Ik ga enthousiast door met het vertalen van diens omvangrijke werk, in de hoop dat we meer te weten komen over zijn denkwereld.”