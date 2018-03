Theologie aan de VU vijfde in ranking universiteiten

In de jaarlijkse ranking van topuniversiteiten staat dit jaar in de categorie theologie en religiestudies de Vrije Universiteit op plaats vijf.

Dat blijkt uit de QS World University Rankings die op www.topuniversities.com is gepubliceerd.

In de lijst van Quacquarelli Symonds (QS) staat Harvard University in de categorie Theology, Divinity & Religious Studies op plaats 1. Daarna volgen de University of Oxford, Durham University en de University of Cambridge.

Bij de eerste vijftig opleidingen staan uit Nederland ook Leiden Universiteit (plaats 40) en Radboud Universiteit in Nijmegen (plaats 48).