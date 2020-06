Theologen doen wereldwijd onderzoek naar kerk-zijn in coronatijd

Een internationaal team van praktisch theologen gaat onderzoek doen naar de ervaringen met onlinekerkdiensten tijdens de coronacrisis.

Prof. dr. H. P. de Roest en dr. T. T. J. Pleizier, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen, coördineren het onderzoek in Nederland. Ze nodigen voorgangers uit een enquête in te vullen met vragen als: Welke mogelijkheden en beperkingen heeft online kerk-zijn?

Het onderzoek ”Church in times of corona” wordt in 22 landen in 5 continenten uitgevoerd.

contoc.org



