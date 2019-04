Thema-avond GBS over revisie Spaanse Bijbel

„We weten niet of Paulus ooit naar Spanje is gekomen, maar wij mogen wel weten dat Gods Woord de Spaanstalige landen heeft bereikt.” Dat zei W. Greendyk donderdag tijdens een thema-avond van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS).

De Gereformeerde Bijbelstichting had de avond georganiseerd in haar kantoorgebouw in Leerdam. Thema was ”Revisie Spaanse Bijbel (Reina-Valera Bijbel)”. De bijeenkomst trok ongeveer zestig bezoekers.

Greendyk, werkzaam bij de Trinitarian Bible Society (TBS) en manager van het project om de Spaanse Bijbel te vertalen vanuit de originele versie, hield een presentatie over zijn werk. Hij werd uit het Engels vertaald door tolk A. C. Thomson.

Greendyk begon met te vertellen over de twee Spaanse theologen Casiodoro de Reina (1520-1594) en Cipriano de Valera (1531-1602). Deze „godvrezende” mannen hebben gewerkt aan de Spaanse ‘Statenbijbel’: de Reina-Valera Bijbel.

Er waren al vertalingen in omloop van het Nieuwe Testament, maar Reina was de eerste die de hele Bijbel in het Spaans vertaalde. „Reina had een vurig verlangen dat de Spaanse bevolking de Bijbel in haar eigen taal kon lezen.” In 1569, na twaalf jaar arbeid, publiceerde Reina zijn Bijbelvertaling. „Reina hanteerde hetzelfde vertaalprincipe als de GBS en de TBS: zo letterlijk mogelijk.”

Hoewel het werk van Casiodoro de Reina uitstekend was, was het niet in perfecte omstandigheden tot stand gekomen. „Reina had bijvoorbeeld een groot gedeelte van het Bijbelboek Hebreeën vertaald uit de Latijnse Vulgaat omdat hij het Griekse handschrift niet had.” Reina zag dit zelf ook en bad om een revisor. In 1580 ontmoette Reina Valera en zij kwamen overeen dat Valera het revisiewerk op zich zou nemen. Valera deed twintig jaar over het revisiewerk en publiceerde deze revisie in 1602.

King James

Tijdens een verblijf van Greendyk in Bolivia merkte hij op dat er verschillen waren tussen de Engelse King James Bijbel en de Spaanse Bijbel. Vaak werden verwijzingen naar de Godheid van Jezus Christus in de Spaanse Bijbel weggelaten. Toen Greendyk terugkeerde naar Grand Rapids in de Verenigde Staten werd hem door de Trinitarian Bible Society gevraagd of hij wilde werken aan een revisie van de Spaanse Bijbel.

Al snel kwam Greendyk erachter dat het een complex werk was. „Er was een grondige revisie nodig.” Door de jaren heen waren er 23 revisies geweest van de Reina-Valera Bijbel. Met de komst van de zogenoemde Kritische Tekst aan het eind van de 19e eeuw werd de tekst ingrijpend veranderd. Greendyk: „Het is niet zo dat wij zeggen dat deze Bijbel slecht is, maar wij willen wel aangeven dat er nog een betere Bijbel is, de originele Reina-Valera Bijbel. Wij willen weer de originele Griekse tekst gebruiken.”

Klankbord

Het team bestaat uit vier mensen en er is een lezerscommissie die als klankbord fungeert. Gezamenlijk gaat het team woord voor woord de Bijbel door. In 2011 werd het Johannesevangelie uitgegeven en in 2016 het hele Nieuwe Testament. Ook belegt men conferenties. „Wij leggen uit dat we niet iets nieuws doen, maar dat we de Reina-Valera Bijbel in ere willen herstellen.”

De conferenties hebben een tweevoudig doel, zo legde Greendyk uit. „Aan de ene kant mogen we de grond bewerken, aan de andere kant krijgen we ook vernieuwd enthousiasme om dit werk af te maken.” Greendyk hoopt eind volgend jaar het Oude Testament afgerond te hebben.

D. P. Rowland, werkzaam bij de TBS in Londen, gaf een korte introductie op het onderwerp. Hij wees op de harmonie tussen de GBS en TBS. „Wij hebben één doel voor ogen: Gods eer. Om zo betrouwbare exemplaren van de Heilige Schrift te laten circuleren. Wij mogen geloven dat de Bijbel van goddelijke komaf is. Vertalers moeten godvrezende mensen zijn. De nadruk ligt altijd op de nauwkeurigheid van de vertaling. We moeten zo letterlijk als mogelijk is vertalen, al moet het wel leesbaar zijn.”

De opening van de avond werd verzorgd door ds. A. C. Rijken, hersteld hervormd predikant te Gameren en voorzitter van de GBS. Hij mediteerde aan de hand van Romeinen 15 over Paulus’ plan om naar Rome te trekken.

Ds. R. Bakker, predikant van de oud gereformeerde gemeente in Nederland in Kinderdijk, sloot de avond af.