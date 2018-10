The Passion volgend jaar in Dordrecht

The Passion wordt volgend jaar op Witte Donderdag (18 april) opgevoerd in Dordrecht. Dat meldt de EO, een van de organiserende omroepen.

Het thema van de muzikale paasvertelling is deze keer ‘Je bent niet alleen’, waarbij de nadruk ligt op eenzaamheid en aandacht hebben voor elkaar. Wie de zangpartijen gaan uitvoeren is nog niet bekend. The Passion wordt live uitgezonden bij de EO en KRO-NCRV op NPO1 en NPO Radio 2.

Dordrecht is niet voor niets gekozen. Het is de plaats waar dit jaar 400 jaar geleden tijdens de Synode van Dordrecht de opdracht werd gegeven voor de eerste officiële Nederlandse bijbelvertaling: de Statenbijbel.

Vorig jaar was The Passion in Leeuwarden. Die uitzending trok meer dan 3 miljoen kijkers.