The Passion trekt duizenden bezoekers

In de binnenstad van Dordrecht hebben donderdag duizenden bezoekers het evenement The Passion bezocht.

Volgens de Evangelische Omroep, een van de organisatoren van het jaarlijkse evenement, bezochten zo’n 12.000 mensen de muzikale vertolking van het lijdensevangelie. De politie houdt het op 20.000 bezoekers. Dat is ongeveer evenveel als vorig jaar in de Amsterdamse Bijlmer. De laatste jaren trok The Passion steeds ruim drie miljoen tv-kijkers. Dit jaar waren dat er zo’n 2,1 miljoen.

De politie hield een 29-jarige Dordtenaar aan omdat hij een drone liet vliegen rond de Oude Kerk en boven de mensenmassa. Volgens de politie kan hij een boete verwachten van enkele honderden euro’s.

