The Passion trekt 20.000 bezoekers

Naar schatting 20.000 mensen hebben donderdagavond het tv-spektakel The Passion in de Amsterdamse Bijlmer bijgewoond.

The Passion vertelt over de laatste uren van het leven van Jezus, Zijn dood en opstanding.

De Bijlmer vormde dit jaar het decor van de achtste editie van het muziekevenement. Het was een prominent onderdeel van de viering van vijftig jaar Bijlmer. Het thema van The Passion was dit jaar ”Ik zie jou”, over omzien naar elkaar. „Het was een feest van verbinding”, zei stadsdeelvoorzitter Muriel Dalgliesh na afloop. „Verbinding tussen 130 culturen. Iedereen genoot.”

The Passion was live te zien op NPO 1. Er keken ongeveer 3,1 miljoen mensen naar.

Vorig jaar waren in Leeuwarden zo’n 16.000 mensen getuige van The Passion. Toen trok de gezamenlijke uitzending van de KRO-NCRV en de EO ook ruim 3 miljoen kijkers. Eerder waren Gouda, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Enschede en Amersfoort gastheer van The Passion.

