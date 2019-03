The Gospel Coalition Nederland wil werken vanuit kern Evangelie

In Nederland is behoefte aan een interkerkelijk platform als The Gospel Coalition (TGC), denkt mede-initiatiefnemer dr. Kees van Kralingen. „We willen samenwerken met iedereen die van harte achter het klassieke, Bijbelse Evangelie staat.”

Volgens dr. Van Kralingen uit Barendrecht, oudste in een baptistengemeente, staat TGC Nederland in de traditie van de Reformatie. „Een kernwaarde is dat Christus op aarde is gekomen, heeft geleden, is gestorven en opgestaan om zondaren te redden. En ook de herschepping: de komst van de nieuwe hemel en aarde.”

Wat is het doel van TGC Nederland?

„De kerk in Nederland is sterk verdeeld en gefragmentariseerd. We zoeken naar samenwerking volgens het model van de Amerikaanse TGC, namelijk met iedereen die verlangt naar vernieuwing en verdieping op basis van het Evangelie van Jezus Christus. Ons voornaamste doel is de doorwerking van het Evangelie in kerk en maatschappij.”

Is daar een Amerikaans platform voor nodig?

„Er bestaan meerdere waardevolle christelijke koepelorganisaties in Nederland. Werken vanuit de kern van het Evangelie, over kerkmuren heen, is kenmerkend voor TGC. Je ziet namelijk dat sommige christenen zich terugtrekken in hun gemeenschap, met het risico van wetticisme. Aan de andere kant zijn er groepen die sterk openstaan voor de cultuur en zich daaraan aanpassen, wat tot relativisme kan leiden. Juist het ”evangeliecentrische” hebben we hard nodig.”