Thüringen: pastoraal bezoek verpleeghuis mag

Een predikant uit de Duitse deelstaat Thüringen mag, ondanks een contactverbod vanwege de coronacrisis, een pastoraal bezoek brengen in een verpleeghuis.

De kantonrechter in Altenburg heeft bepaald dat de voorganger een ernstig ziek gemeentelid (89) een bezoek mag brengen, zolang daarbij de hygiënevoorschriften in acht worden genomen. Dat meldde nieuwsdienst Idea maandag. „Zielzorg is een zeer wezenlijk bestanddeel in het beroep van predikant en ook vandaag –of juist vandaag– een van zijn meest elementaire beroepsmatige opgaven”, aldus de rechter.

De uitspraak van de rechter heeft vooralsnog alleen gevolgen voor kerken in Thüringen. In Duitsland hebben de deelstaten grote bevoegdheden om zelf coronamaatregelen te nemen. De deelstaat Saksen besloot maandag als eerste om kerkdiensten met vijftien bezoekers mogelijk te maken.

Deze week werd verder bekend dat Duitse christelijke hulpverleningsorganisaties nog zelden te maken hebben met een terugloop van het aantal giften.